İzmir'de 7 büyük şirkete FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

1.6.2017 - 00:02

İzmir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, şehrin önde gelen inşaat, tekstil, aydınlatma kollarında faaliyet gösteren 7 şirketin ortakları ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgüt yöneticiliği, üyeliği ve finans desteği sağlayan iş adamlarına yönelik İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'in önde gelen inşaat, tekstil, aydınlatma kollarında faaliyet gösteren 7 şirketin ortakları ve yöneticilerinin bulunduğu 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler arasında örgütün gizli mesajlaşma sistemi 'ByLock' kullanıcılarının da olduğu ileri sürüldü. Şüphelilerin adlarına ve şirketlerine ait tüm hesaplara, taşınır taşınmaz tüm mallarına tedbir konulduğu öğrenildi. Gözaltına alının 14 şüpheli, sorgulanmak üzere Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Atakan Şen

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