İzmir'de feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

30.5.2017 - 10:06

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, bir otomobilin yol kenarında duran kamyona çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde İzmir - İstanbul Otoyolu Kuyucak Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa istikametinden İzmir yönüne giden sürücüsü öğrenilemeyen 34 PK 4887 otomobil, bilinmeyen bir nedenle maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Aynı istikamette ilerleyen Birkay K. yönetimindeki 35 AJ 5045 plakalı kamyon, kaza yapan aracın yolu kapatması nedeniyle yol kenarında durdu. Bu sırada 28 yaşındaki Halil Güntekin'in idaresindeki 35 EB 7762 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki kamyona arkadan çarptı.


Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta sürücü Güntekin, Tunahan Güntekin (15), Mehmet Özer (62) hayatını kaybetti. Öte yandan aynı araçta bulunan Ayşe Güntekin (47) ağır yaralandı. Diğer sürücülerin kazayı bildirmesi üzerine olay yerine gelen AKS ekipleri, hayatını kaybeden 3 kişiyi ve Ayşe Güntekin'i araçtan çıkardı. Ayşe Güntekin sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden sürücü Güntekin, Tunahan Güntekin ve Mehmet Özer'in cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kamyon sürücüsü Birkay K. gözaltına alındığı öğrenildi.

Korkunç kazada yürek burkan detay

 İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, bir aileyi yok eden trafik kazasında yürek burkan detay ortaya çıktı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde uzun zamandır görüştüğü kız arkadaşı ile sözlenen 28 yaşındaki Halil Güntekin, dün akşam saatlerinde annesi Ayşe Güntekin(47) kardeşi Tunahan Güntekin(15) ve Mehmet Özer(62) ile birlikte eve dönmek için yola çıktığı öğrenildi.
 

Halil İbrahim Karabıyık

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