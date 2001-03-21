İzmir'de markette çocuk istismarı kamerada

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan bir markette yaşanan çocuk istismarı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kan donduran olay, İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Gümüşpala semtinde bulunan bir markette, 20 Mayıs tarihinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, kimliği belirlenemeyen bir şahıs, markette reyonlara bakan iki küçük kız çocuğunu fark ederek yanlarından geçiyor ve bir kız çocuğuna tacizde bulunuyor. Güvenlik kamerası görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan bir vatandaş, iğrenç olayın failinin bulunması için çağrıda bulundu.