İzmir’de sel suları araçları sürükledi

İzmir’in Konak ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası araçlar sel sularına kapıldı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Meteorolojinin Ege ve Marmara için yaptığı uyarıların ardından İzmir’de sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan yağış, bir anda kenti etkisi altına alarak herkese zor anlar yaşattı. Hızla bastıran yağmurla beraber cadde ve sokaklar göle döndü. Konak ilçesi Gültepe'de ise yağmur nedeniyle bazı araçlar sel sularına kapıldı. Sulara kapılan 7 araç daha sonra üst üste bindi.

Araçların sürüklendiği anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sel suları araçları sürüklerken, bazı vatandaşlar yaşananları bir kıraathanenin içerisinde dehşete kapılarak izliyor. Görüntülerde sel sularının metreleri bulduğu görüldü.

İzmir’de yağış kabusa dönüştü

İzmir’in Konak ilçesinde, hızla bastıran sağanak yağmur sele dönüşürken, yükselen sular araçları sürükledi.

Meteorolojinin Ege ve Marmara için yaptığı uyarıların ardından İzmir’de sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan yağış, bir anda kenti etkisi altına alarak herkese zor anlar yaşattı. Hızla bastıran yağmurla beraber cadde ve sokaklar göle döndü. Sele dönüşen yağmurla bazı bölgelerde sular 50 santimetreyi buldu.

7 ARAÇ SÜRÜKLENİNCE HASAR GÖRDÜ

Öte yandan, Konak ilçesinde yağmur nedeniyle bazı araçlar sel sularına kapıldı. Sulara kapılan 7 araç daha sonrada üst üste bindi. Araçların birbirine binmesi nedeniyle maddi hasar meydana geldi. Bölgede bulunan vatandaşlarda zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla sürüklenen araçlarını kurtarmaya çalıştı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Bu arada bir vatandaş araçların sürüklenmeleri sırasında yaralandı. Bölgede araçların kurtarılma çalışmaları devam ediyor.