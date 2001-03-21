İzmir'de vahşet...Karısını ve 5 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti

30.5.2017 - 16:58

İZMİR’in Bornova İlçesi Çamdibi Semti’nde bir süredir bunalımda olduğu ileri sürülen 29 yaşındaki Samet Ergu, eşi 34 yaşındaki Serap ile kızı 5 yaşındaki Sena Ergu’yu bıçakla öldürdükten sonra intihar etti.

Bir fabrikada çalışan Sami Ergu (29), özel güvenlikçi eşi Serap Ergu (34) ile kızları 5 yaşındaki Sena'dan haber alamayan yakınları, ailenin Çamdibi Mahallesi 5107 Sokak'taki evlerine gitti. 

Kapının açılmaması üzerine Sami'nin ikiz kardeşi Sabit Ergu, yedek anahtarla eve girdi. Kardeşi, yengesi ve yeğeninin hareketsiz yattığını gören Ergu, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. 

Olay yerine gelen ekipler, Sami Ergu'nun, kızı ve eşini bıçakla öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi. 

Olayı duyduktan sonra bölgeye gelen Sami Ergu'nun annesi Fergüzar Ergu ile yakınları fenalık geçirdi. Bu kişilere sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu. 
İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerinde incelemede bulundu. 

Cesetler, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay Sami Ergu'nun kardeşi Sabit Ergu (29) tarafından fark edildi. Ergu eve geldiğinde korkunç manzarayla karşılaşarak hemen durumu sağlık ekipleri ve polislere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Polisler, bölgeyi güvenlik şeridine alarak bir inceleme başlattı.

Öte yandan, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek bilgi aldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından Sami Ergu ve Serap Ergu'nun yakınları sinir krizleri geçirdi. Polis ekiplerinin bölgede incelemesi devam ediyor.

Serap Ergu'nun özel güvenlik olarak çalıştığı öğrenildi. Olayı duyduktan sonra bölgeye gelen Samet Ergu'nun annesi Fergüzar Ergu ile yakınları fenalık geçirdi. Bu kişilere sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.

 


 

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