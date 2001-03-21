İzmir'deki PKK operasyonunda 16 kişi tutuklandı

24.3.2017 - 16:18

İzmir merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 44 zanlıdan 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin, İzmir merkezli Diyarbakır ve Eskişehir'de eş zamanlı düzenlediği operasyonda 44 kişi gözaltına alınmıştı. Edinilen bilgiye göre, şüphelilerin bir kısmı emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 17'si ise emniyetteki ifadelerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen ve "Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak, terör örgütü üyesi olmak" ile suçlanan şüphelilerden 16'sı tutuklandı. 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 

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