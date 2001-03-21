Jandarma'da bir dönem sona erdi

27.3.2017 - 12:12

İçişleri Bakanlığı'na bağlanan Jandarma Genel Komutanlığı'nın yeni süreçle ilgili uyum ve yeniden yapılanma çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda yeni bir düzenleme daha yapıldı. Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı olduğu dönemde siyah renkli ve sadece numaralardan oluşan plaka kullanan Jandarma teşkilatı artık turkuaz renkli ve il kodu ile harf dizilerinin de yer aldığı plaka kullanmaya başladı. Makam ve görev araçları dahil olmak üzere bundan sonra bütün jandarma araçları turkuaz renkli plaka kullanacak. Polis teşkilatı da koyu mavi plaka kullanıyordu.

Jandarma Genel Komutanlığı, 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra 27 Temmuz 2016 tarihli kararnameyle Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı; İçişleri Bakanlığı'na bağlanmıştı...

Musa Kesler - Milliyet gazetesi

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