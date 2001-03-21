Jandarmaya FETÖ operasyonu

5.6.2017 - 11:17

Jandarmada FETÖ operasyonu: Çok sayıda personel gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ik ayrı FETÖ/PDY soruşturmasa kapsamında Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Ankara merkezli 20 ilde yapılan operasyonda 16 subay ve 19 astsubay olmak üzere 35 muvazzaf Jandarma personeli gözaltına alındı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Ankara merkezli 20 ilde yapılan operasyonda 16 subay ve 19 astsubay olmak üzere 35 muvazzaf Jandarma personeli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2 ayrı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Ankara merkezli 20 ilde yapılan operasyonla 16 subay, 19 astsubay toplam 35 muvazzaf jandarma personeli gözaltına alınmıştır” denildi.

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