Kaçak yapıları yıktırmamak için çatıya çıktılar

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nın havzasındaki bir işletmenin kaçak bölümleri ekipler tarafından yıkılmak istendi. İşletme sahipleri ile yakınları polis ve jandarma ekiplerine çatılara çıkarak direndi.

Kocaeli'nin doğa harikası mekanlarından Yuvacık Barajı'nın havzasında bulunan işletmelere ait kaçak yapılar için ekipler harekete geçti.

Yetkililer baraja ait havzada imara aykırı genişleme yapıldığını tespit edince, işletme sahiplerine tebligat gönderildi. Ancak kaçak olduğu ileri sürülen bungalov evlerin kaldırılmaması üzerine yıkım kararı çıkartıldı.

Bu sabah iş makineleri jandarma, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde bölgeye gitti. Ancak işletme çalışanları ve yakınları yıkım ekiplerine direnince 10 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin doğa harikası mekanlarından Yuvacık Barajı'nın havzasında bulunan işletmelere ait kaçak yapılar için ekipler harekete geçti.

Yetkililer baraja ait havzada imara aykırı genişleme yapıldığını tespit edince, işletme sahiplerine tebligat gönderildi. Ancak kaçak olduğu ileri sürülen bungalov evlerin kaldırılmaması üzerine yıkım kararı çıkartıldı.

Bu sabah iş makineleri jandarma, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde bölgeye gitti. Ancak işletme çalışanları ve yakınları yıkım ekiplerine direnince 10 kişi gözaltına alındı.