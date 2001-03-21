Kaçak yapıları yıktırmamak için çatıya çıktılar

25.5.2017 - 00:00

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nın havzasındaki bir işletmenin kaçak bölümleri ekipler tarafından yıkılmak istendi. İşletme sahipleri ile yakınları polis ve jandarma ekiplerine çatılara çıkarak direndi.

Kocaeli'nin doğa harikası mekanlarından Yuvacık Barajı'nın havzasında bulunan işletmelere ait kaçak yapılar için ekipler harekete geçti.

Yetkililer baraja ait havzada imara aykırı genişleme yapıldığını tespit edince, işletme sahiplerine tebligat gönderildi. Ancak kaçak olduğu ileri sürülen bungalov evlerin kaldırılmaması üzerine yıkım kararı çıkartıldı.

Bu sabah iş makineleri jandarma, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde bölgeye gitti. Ancak işletme çalışanları ve yakınları yıkım ekiplerine direnince 10 kişi gözaltına alındı.

Yuvacık Barajı çevresindeki kaçak yapıları yıktırmamak için çatıya çıktılar

Kocaeli'nin doğa harikası mekanlarından Yuvacık Barajı'nın havzasında bulunan işletmelere ait kaçak yapılar için ekipler harekete geçti.

Yetkililer baraja ait havzada imara aykırı genişleme yapıldığını tespit edince, işletme sahiplerine tebligat gönderildi. Ancak kaçak olduğu ileri sürülen bungalov evlerin kaldırılmaması üzerine yıkım kararı çıkartıldı.

Bu sabah iş makineleri jandarma, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde bölgeye gitti. Ancak işletme çalışanları ve yakınları yıkım ekiplerine direnince 10 kişi gözaltına alındı.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret