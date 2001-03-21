Kaçarken cep telefonunu çaldığı kişiye çarptı

Kağıthane’de çalışır vaziyetteki bir minibüsün içerisinde bulunan cep telefonunu çalan hırsız, olay yerinden kaçarken cep telefonunu sahibine çarptı. Telefonun çalındığını farketmeyen vatandaş yoluna devam ederken, hırsızlık anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kağıthane, Çağlayan Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinin önünde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. 17 Mart Cuma günü Emrah Karakuş isimli çalışan çalıştığı firmaya ait minibüsle sokak üzerinde bulunan tekstil imalathanesine ürün getirdi. Bu ürünleri taşımak için minibüsten inen Karakuş çalışmaya başladı. Bu esnada sokağa gelen bir şüpheli camları açık vaziyetteki minibüsü izlemeye başladı. Karakuş’un malzeme taşımasını fırsat bilen şüpheli, uygun anı kollayarak minibüsün kapısını açtı. Kapıyı açan şüpheli şarjda gördüğü telefonu alarak hızlı adımlarla uzaklaşmaya başladı. Şaşkın hırsız uzaklaşmaya çalıştığı sırada minibüs şoförü Emrah Karakuş’a çarptı. Ne olduğunu anlamayan Karakuş ve arkadaşının ise ürünleri taşımaya devam etti. Tüm Yaşanan hırsızlık anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Hırsızın uygun anı kollayarak minibüs içerisindeki telefonu çalarak uzaklaşması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaçarken cep telefonunu çaldığı vatandaşa çarptı

Kameralara yansıyan görüntülerde hırsızın telefonu çaldıktan sonra çevreye bakarak kamera olup olmadığını kontrol ettiği görülüyor. Şüpheli şahıs bu sırada telefonun sahibine çarpıyor. Hırsız daha sonra hızla uzaklaşıyor.

Yaşanan hırsızlık nedeniyle şikayetçi olacağını ifade eden Karakuş,’’ Kapıyı açarak şarjda olan telefonu alıyor. Aldıktan sonrada kaçarken bana çarpıyor. Ancak o an hırsızın o olduğunu anlayamıyorum. Dikkatimi çekmedi. İki yıldır buraya ürün getiriyorum. Daha önce böyle bir şey başımıza gelmemişti. Bugün güvenlik kamera kayıtlarıyla giderek şikayetçi olacağım’’ ifadelerini kullandı.

Oğuzcan Yazar