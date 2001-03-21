Kadıköy’de kaçak akaryakıt operasyonu: 3 gözaltı

3.6.2017 - 22:55

İstanbul Kadıköy’de şantiye araçlarına yönelik düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda 35 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik bir dizi çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, Kadıköy Fikirtepe’de kentsel dönüşüm bölgesindeki şantiyelerde faaliyet gösteren ağır taşıtlara eş zamanlı operasyon düzenledi. Kaçakçılık polisinin yaptığı aramalarda 35 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Aramalar sırasında A.G., İ.G. ve M.T. adlı şüpheli gözaltına alına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Sadık Kahraman

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