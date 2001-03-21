Kadın doktora makasla saldırıp yerde sürüklediler!

Bursa'da bir çocuk hastaya yanlış barkod yazan kadın doktor, hasta yakınlarının yumruklu ve makaslı saldırısına uğradı, yerlerde sürüklendi. Darp edilen doktor, bir süre önce hasta olmasına rağmen kolunda serum takılı halde hastalarını tedavi etmesiyle gündeme gelmişti. Yaşadığına sevindiğini söyleyen 27 yaşındaki doktor İlknur Çelik, "Umarım meslek aşkımı öldürmeden hekimliğime devam edebilirim" dedi.

Bursa’da kadın doktorun, yanlış barkod gerekçesiyle hasta yakınları tarafından yumrukla darp edilip yerlerde sürüklenmesi, makaslı saldırıya uğraması güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın şokunu üzerinden atamayan 27 yaşındaki Acil Servis Doktoru İlknur Çelik, "Umarım meslek aşkımı öldürmeden hekimliğe devam edebilirim" dedi. Çelik, bir süre önce hasta olmasına rağmen kolunda serumla acil serviste hizmet ettiği fotoğrafıyla sosyal medyaya yansımıştı.



ÖNCE SÖZLÜ SALDIRI



Edinilen bilgiye göre, 3 yıldır Kestel Semt Polikliniği Acil Servisi'nde görevli olan doktor İlknur Çelik. Bedriye D.'nin çocuğunu hastaneye getirmesi üzerine onu muayene edip ilaç yazarak gönderdi. Aile bir süre sonra hastaneye gelerek yanlış barkod yazıldığını ve eczaneden döndüklerini söyledi. Bedriye D. eşi Tahsin D.'yi ve bir yakınını da yanına alarak hastaneye geri döndü ve doktora hakaret etmeye başladılar. Doktor İlknur Ç., bu hatanın düzeltilebileceğini söylemesine rağmen hasta yakınlarının sözlü saldırısına uğradı.

DARP ANI KAMERADA



Biri erkek 2’si kadın 3 kişi kadın doktora saldırdı. Saldırganlardan Tahsin D. ise, doktora arka cebinden çıkarttığı makasla da saldırmaya çalıştı. Muayene ettiği çocuğun babası olduğu iddia edilen saldırgan tarafından çenesine yumruk atılan ve 2’si kadın 3 saldırganın yerlerde sürüklediği doktor, ölümden döndü. Görev yaptığı hastanenin acil servisinde tedavi edilen doktor İlknur Ç. olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Doktorun darp edilmesi ve yerlerde sürüklenmesi ise kameralara yansıdı.

'YAŞADIĞIM İÇİN MUTLUYUM'



Yaşadığı şiddetle ilgili açıklama yapan Doktor İlknur Çelik, “Acil serviste 3 yıldır görev yapıyorum. Dün öğle saatlerinde basit bir barkod karışıklığı yüzünden hakaret, darp, şiddet ve ölümle tehdide maruz kaldım. Bana bir anda hakaret etmeye başladılar. Ben de çözümün basit olduğunu söyledim. Hakaretine devam etti ve eşini yolladı. Elinde makasla geldi. Yaşadığım için mutluyum” dedi.

Kafasına darbeler aldığını anlatan genç doktor, “Yere düşürüldükten sonra tekme ve yumruk da yedim. Erkek ve 2 tane kadın bana hakaret ediyordu. Devletimin benim arkamda olduğunu ve bunu en güzel şekilde çözeceğini inanıyorum. Çok büyük bir tramvaydı. Umarım meslek aşkımı öldürmeden hekimliğime devam edebilirim” dedi.

'HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ'



Bursa Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Rüstem Aşkın ise İlknur Çelik'i görevi başında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Prof Aşkın, “İncitici, aşağılayıcı, saldırgan şekilde dayak yemesini kabul edemeyiz. Bu olayın her türlü takip edeceğiz. Hukuki yollara başvuracağız. İlknur hanımın ciddi bir yara almamış olmaması tesellimizdir” diye konuştu. .

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Soner Cander ise, “Sağlıkta son zamanlarda böyle şiddet olayları tekrarlanıyor. İşini yapanı beğenmiyorsan bize şikayet edebilirsiniz. Bu olayları terör olayı ile bir görüyorum. Ben bunları şiddetle kınıyorum” diye konuştu. İlknur Çelik, bir süre önce hasta olmasına rağmen kolunda serum olmasına rağmen görevine devam etmiş, sosyal medyada büyük ilgi toplamıştı.