Kahraman Maraş'ta korkunç kaza : 4 ölü

Kahramanmaraş’ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Onikişubat ilçesine bağlı Hacı Mustafa Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri belirlenemeyen 46 KS 016 hafif ticari araç ile 46 E 8148 plakalı otomobil Sır Barajı yolu üzerinde kafa kafaya çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan Rabia Uzun (12), Mustafa İncirlioğlu, Mevlüt İncirlioğlu, Ayşe İncirlioğlu, Zafer Uzun hayatını kaybetti. Yaralı 4 kişi ise olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.