Kahraman Maraş'ta korkunç kaza : 4 ölü

26.3.2017 - 00:08

Kahramanmaraş’ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş Hacı Mustafa Mahallesi\'nde trafik kazası: 4 ölü | Son dakika haberleri

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Onikişubat ilçesine bağlı Hacı Mustafa Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri belirlenemeyen 46 KS 016 hafif ticari araç ile 46 E 8148 plakalı otomobil Sır Barajı yolu üzerinde kafa kafaya çarpıştı.

Kahramanmaraşta feci kaza: 5 ölü, 4 yaralı

Kazada otomobilde bulunan Rabia Uzun (12), Mustafa İncirlioğlu, Mevlüt İncirlioğlu, Ayşe İncirlioğlu, Zafer Uzun hayatını kaybetti. Yaralı 4 kişi ise olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret