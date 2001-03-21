Kahramanmaraş Baro Başkanı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

20.3.2017 - 23:02

Kahramanmaraş’ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında avukatlara yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı olan Kahramanmaraş Baro Başkanı Vahit Bağcı, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan FETÖ operasyonunda 19 avukat gözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı çıktığı esnada Kanada’da seminerde olan Baro Başkanı Vahit Bağcı, yurda dönüş sonrası adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş adliyesinde alınan ifadesinin ardından Kahramanmaraş Baro Başkanı Vahit Bağcı, adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 19 avukattan 5’i tutuklandı, 11’i adli kontrol olmak üzere 14 avukat serbest bırakıldı.

Muhammet Özer - Çağrı Solak

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