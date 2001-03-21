Kaldırıma çekilen ip kafasını koparttı

27.5.2017 - 00:09

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kaldırımdaki elektrik direği ile ağaca bağlanan ipin kafasını koparttığı motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi.
  Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle kaldırıma çıkıp ilerlemeye çalışan 17 yaşındaki Deniz Özkesiciler, kaldırım kenarındaki aydınlatma direği ile bahçedeki ağaca bağlanan ipi göremeyince çarptı. Kafası kopan talihsiz sürücü olay yerinde feci şekilde can verdi. Kaza nedeniyle olay yerine giden sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirlerken polisler inceleme yaptı. Motosiklet sürücüsünün kafasının kopmasına neden olan ip incelenmek üzere emniyete götürülürken ceset ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
  Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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