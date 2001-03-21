Kandil'de PKK'nın 'kız' kavgası

Kandil'de PKK'nın 'kız' kavgası
11.6.2017 - 10:27

Hakkari'de örgütün elinden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Berivan kod adlı teröristin anlattıkları şok etti. Duran Kalkan ve Mustafa Karasu'nun Kandil'de kız kavgasına tutuştuğu ortaya çıktı.
Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim olan Berivan kod adlı kadın terörist, örgütün sözde üst düzey sorumlularından Abbas kod adlı Duran Kalkan (63) ve Averaş kod adlı Mustafa Karasu'nun (60), Kobanili 17 yaşındaki terörist kız yüzünden kavga ettiklerini anlattı.

KIZ İÇİN YUMRUKLAŞMIŞLAR

Berivan, "Duran Kalkan Suriye'den gelen 17 yaşındaki Rıha Gabar kod adlı kızın elini sıkı sıkıya tutmuş, 'Bunu ben yetiştireceğim' dedi. Diğeri de kızın kolunu tutup, kendi tarafına çekti. Arkamı dönüp baktığımda yumruklaşıyorlardı" dedi. Terörist kızın Hakkari'de öldürüldüğü belirlendi.

Kaynak: Sırrıberk Arslan / Sabah

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