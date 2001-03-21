Malatya’da kanlı kafe baskınında 15 tutuklama

Malatya’da bir kafede 3 kişinin ölümü ile sonuçlanan silahlı kavga olayında gözaltına alınan 16 kişiden 15’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Geçtiğimiz Pazartesi Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi (Kanalboyu) üzerinde bulunan bir kafeteryada işletme sahipleri ve dışarıdan gelen bir grup arasında yaşanan silahlı kavga olayı ile ilgili gözaltına alınan 16 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında Malatya Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerin adliyeye sevki öncesinde yollar çelik bariyerlerle kapatılırken polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Şüpheliler, tutuklu girişinden gizlice adliye binasına alınırken gece yarısına kadar süren mahkemede olaya karıştıkları öne sürülen E.İ, A.B.A., K.D., H.D., A.Ö., A.A., Y.E, E.Ö., O.B., C.M., E.D., O.D., S.K., E.K. ve M.M.S tutuklanırken bir kişi de adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Tutuklanan zanlılar yine geniş güvenlik önlemleri altında Malatya E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

20 Mart Pazartesi günü akşam saatlerinde bir kafe de yaşanan silahlı kavgada Hakan Kaba(32) ile Burak Akpınar(31) hayatını kaybetmiş 10 kişide yaralanmıştı. Olaydan 3 gün sonra da işletmenin sahibi Serdar Ökten(41)’de tedavi gördüğü Turgut Özal Tıp Merkezinde hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken kavganın nedeni henüz netlik kazanmadı. Emniyet kaynakları 3 kişinin ölümüne neden olan kavganın kız meselesi olduğu yönünde bilgi veriyor. Ancak kavganın nedenin haraç meselesi olduğu yönünde de iddialar bulunuyor.