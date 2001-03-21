Kanlı soygun girişiminde kalbine yenik düştü

19.3.2017 - 00:59

İstanbul Ataşehir’de sabah saatlerinde gerçekleşen kanlı soygun girişiminde korkudan kalp krizi geçiren vatandaş hayatını kaybederken, polis soyguncuların aracını terk edilmiş halde buldu.

Olay, Ataşehir Yeni Mahalle Dursunbey Caddesi üzerinde bu sabah saat 10.30 sıralarında meydana gelmiş, kuyumcuya gelen maskeli ve pompalı tüfekli soyguncular kuyumcuya silahı doğrultarak altınları istemişti. Kuyumcunun soygunculara silahla karşılık vermesi üzerine soyguncular da ateş açmaya başlamış, çıkan çatışmada kuyumcu Emrah Yakıcı ve yoldan geçen Hamit Yıldız isimli vatandaş yaralanmış, Adil Bozdemir de kalp krizi geçirmişti.

Olayda korkarak kalp krizi geçiren Adil Bozdemir kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerde 39 adet boş kovan ele geçirilirken güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, maskeli soyguncuların aracını tespit etti. Polis, soyguncuların kullandığı minibüsü bir sokakta terk edilmiş halde buldu.

Cenk İşver - Metin Başar

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