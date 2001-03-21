Karadeniz’de kıyıya vuran sandıktan çıkanlar şok etti

28.5.2017 - 00:07

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde içinde 20 adet el bombasının bulunduğu ve üzerinde Rusça yazıların bulunduğu mühimmat sandığı kıyıya vurdu

Karadenizli balıkçılar tarafından bulunan sandık polis ve askeri yetkililer tarafından tutanakla Karadeniz Bölge Komutanlığına götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli ilçesi Köseağzı mevkiinde balıkçılık yapan Ragıp Civan üzerinde Rusça yazılar bulunan bir sandığın kıyıya vurduğunu görünce polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Asayiş Büro amirliği ekipleri sandığı açarak inceleme yaptı. Mühimmat sandığının içerisinde el bombası olduğu anlaşılınca askeri yetkililere haber verildi.

Karadeniz Bölge Komutanlığından gelen askeri yetkililer sandığı muhafaza altına aldı. Mühimmat sandığını bulan Ragıp Civan isimli vatandaş mühimmat sandığının dalgalarla kıyıya vurduğunu görünce kenara aldıklarını içini açmadan polise bilgi verdiklerini söyledi.

Civan sandığın içinde bomba olduğunu öğrendiklerini ifade etti. Mühimmat sandığının İstanbul Boğazının Karadeniz girişi açıklarında 27 Nisan’da canlı hayvan taşıyan bir gemi ile çarpışan Rem mürettebatı kurtarıldıktan sonra sulara gömülen Rus askeri gemisinden düşmüş olabileceği tahmin ediliyor.

Vedat Kılıç

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