Kararsız kaldı, bariyere girdi

3.6.2017 - 15:29

Bayrampaşa’da, O-3 Karayolu Aksaray istikametinde bir araç bariyerlere saplandı. Kazada araç sürücüsü Eray Yıldırım yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, O-3 Karayolu’nun Aksaray istikametinde seyreden 34 RJ 0382 binek aracın sürücüsü Eray Yıldırım (31), Bakırköy-Havalimanı yol ayrımında kararsız kalarak, aracıyla birlikte bariyere girdi. Kazayı gören görgü şahitleri, çarpmanın etkisiyle başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yıldırım’ın araç içerisinde sıkışma ihtimaline karşın itfaiye ekiplerine de ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaza noktasında güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de Yıldırım’a ilk müdahaleyi yaptı. Kaza istikametinde yoğun trafik oluştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından Yıldırım’ı ambulansa aldı. Yaralanan sürücü, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürülürken, sürücünün ilk belirlemelere göre herhangi bir hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


Hüseyin Coşkun - Başak Akbulut
 

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