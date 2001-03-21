Kargo devi satıldı

Kargo devi satıldı
12.6.2017 - 14:17

Türkiye'nin önde gelen kargo firmalarından MNG Kargo, Dubai merkezli Mirage Cargo B.V'ye satıldı. Rekabet Kurulu'nun onayı sonrası hisse devir işlemleri gerçekleşmiş olacak. Türkiye genelinde 815 şubesi bulunan MNG'nin 9 bin kadar çalışanı var.

Konuyla ilgili duyuru Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yayınlandı.

Duyuruda, "Mirage Cargo B.V. tarafından MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş'nin hisselerinin tamamının Mehmet Nazif Günal, Aslan Kut, Mustafa Eftal Gölgeli, Hasan Tayyar Arıca, Ayşegül Özkaplan'dan devralınması işlemi" ifadesi yer aldı.

Dubai merkezli Mirage ile el sıkışan MNG ile ilgili Kurul'un da onay vermesi ile birlikte hisse devir işlemleri gerçekleşmiş olacak.

Mirage Cargo Services (MCS), 2009 yılında Dubai'de kuruldu. Şirket dünya genelinde nakliye ve lojistik hizmetleri sunuyor.

Aras Kargo, Yurtiçi Kargo gibi önemli oyuncuların faaliyet gösterdiği sektörde MNG Kargo da 15 yıla yakın bir süreden beri, Türkiye genelindeki 815 şubesi ile faaliyet gösteriyor. Bünyesindeki 2 bin 600 araç ile günde 600 bin adrese ürün götüren şirketin çalışan sayısı ise 9 bin kadar.

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