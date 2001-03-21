Kargocu kılığında geldi, Hürriyet yazarına saldırdı

Hürriyet yazarı Melike Karakartal, dün evinde saldırıya uğradı. Kendisini kargo firması elemanı olarak tanıtan saldırgan olay yerinde polis tarafından yakalandı, ancak tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Karakartal, Hurriyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada, bugün itibariyle durumu şöyle anlattı:

"Dün kargo firması elemanı olduğunu söyleyen bir şahıs kapıyı açmamı talep etti. Açmayınca şiddet, küfür ve tehdit içeren sözler sarf ederek ve kapıyı tekmeleyerek evime girmeye çalıştı. 155'i arayarak polis çağırdım. Yakalandı, saldırgan gözaltında. Üç ay önce telefon aramaları sebebiyle aynı isimli saldırgan ile ilgili suç duyurusunda bulunmuştum. Takıntılı ve rahatsız bir kişi olduğunu düşünüyorum. Gerekli güvenlik önlemleri alındı, Kadına Şiddet ve Aile Bürosu hızlı davranıyor bu tip hassas konularda. Adli süreç başladı, saldırganın gerekli cezayı alacağına inanıyorum."

'TEKMECİ GİBİ SERBEST KALMASIN' DEMİŞTİ

Karakartal Facebook’ta da saldırıyı şöyle anlatmıştı:

“Dün evimde bir saldırıya uğradım. Beni telefonla rahatsız eden ve suç duyurusunda bulunduğum bir kişi, ev adresimi bularak ve kendini kargo firması elemanı olarak tanıtarak kapıma geldi. Israr, küfür ve tehditle kapıyı zorladı, 155’i arayarak polis çağırdım ve bu kişiyi yakalayabildiler.Tüm gün emniyetteydik. Bu kişi bana yazılarımda ondan bahsettiğimi, onu MOBESE kameraları aracılığıyla izlettiğimi ve telefonlarını dinlettiğimi söyledi. Takıntılı, rahatsız bir adam olduğunu düşünüyoruz. Dün öğlen saatleri itibariyle gerekli tüm güvenlik önlemleri alındı. Her nasıl otobüste bir hemşireye tekme atan şahıs ertesi gün serbest kaldıysa, bu kişinin de dava görülene kadar salıverilme ihtimali var. Salıverilmeyeceğini ümit ediyorum. Güzel günlerde, güzel haberlerle buluşmak dileğiyle."

Bugün saldırganın tutuksuz yargılanmak üzere salıverildiği öğrenildi.