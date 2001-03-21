Karikatürist Bedri Koraman’ın mezarı açıldı

Ünlü karikatürist Bedri Koraman'ın Bodrum’da bulunan mezarı sinema ve tiyatro oyuncusu Meral Küçükerol'un açtığı babalık davasında çıkan karar doğrultusunda açıldı.

Bodrum Torba Mezarlığı’nda bulunan karikatürist Bedri Koraman’ın mezarı Bodrum Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünden gelen ekip tarafından açıldı. Koraman’ın cenazesinden Cumhuriyet Savcısı gözetiminde alınacak DNA örneklerinin adli tıpa gönderileceği bildirildi. Mezarın açılması istemeyen Koraman’ın eşi Nil Koraman’ın yaşadığı üzüntüden rahatsızlandığı için, mezarın açılmasına katılmadığı ve evinde dinlendiği öğrenildi.



Olayın geçmişi



30 Mayıs 2015 tarihinde hayatını kaybeden Koraman’ın eşi Nil Koraman ve tiyatro oyuncusu Meral Küçükerol ünlü karikatüristin Bodrum’da düzenlenen cenaze töreninde karşı karşıya gelerek tartışmış ve kısa süreli yaşanan gerginlik sonucunda Küçükerol tabut başında dua ederken aldığı tepki sonucunda törenden ayrılmak zorunda kalmıştı. Koraman’ın ölümünden 8 yıl önce açtığı babalık davasını kaybeden Küçükrerol’un yeniden açtığı babalık davası sonucu mezarın açılmasına karar verilmişti. Nil Koraman, Meral Küçükerol'un açtığı babalık davasında mahkemenin mezarın açılması kararına itiraz etmişti.