Karısını arabanın arkasına saklanıp öldürdü

Bursa’da, boşanma davası açtıktan sonra kendisinden ayrı yaşayan 16 yıllık eşini, yolda yürürken takip edip 15 bıçak darbesi ile öldüren Tahsin Taner A. hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Tahsin Taner A.’nın, oğlu aracılığı ile hakkında koruma kararı verilen öldürdüğü eşinin konuşmalarını kayda almak için eve gizlice dinleme cihazı koyduğu ve cinayet anında Fatma A.’ya, "Ben sana demedim mi, benimle oğlumun yüzünü yere eğdirmeyeceksin. Değer miydi bir Allahsız için bizi parçaladığına" dediği belirtildi.

3 çocuk annesi 35 yaşında Fatma A. boşanma davası açtıktan sonra eşini terk edip ayrı evde yaşamaya başladı. Fatma A. Merkez Nilüfer İlçesi Sakarya Mahallesi Nilüfer Caddesi’nde geçen Şubat ayında evinden çıkıp çalıştığı markete giderken, kendisini takip eden eşi 41 yaşındaki Tahsin Taner A.'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Aldığı 15 bıçak darbesi ile ağır yaralanan genç kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

’TOPLASAN DA ÇIKARSAN DA KARAKTERLERİ SIFIRDIR’

Cinayet sonrası bıçağı çöp kutusuna atıp polise teslim olan Tahsin Taner A. ise tutuklandı. Öldürülmeden önce sosyal paylaşım sitesinden ’Bazı insanları toplasan da, çıkarsan da fark etmez; Çünkü karakterleri hep SIFIRDIR’ diye yazan Fatma A. cinayeti ile ilgili savcılık soruşturması tamamlandı. Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede, Tahsin Taner A.'nın cinayeti işlerken Fatma A.'ya, "Ben sana demedim mi, benimle oğlumun yüzünü yere eğdirmeyeceksin. Değer miydi bir Allahsız için bizi parçaladığına" dediği belirtildi.



Tahsin Taner A.'nın boşanma davası açan eşinin konuşmalarını oğlu aracılığı ile eve yerleştirdiği kayıt cihazlarından kaydettiği bilgisinin de yer aldığı iddianamede, Fatma A.'nın başvurusu üzerine mahkeme tarafından kendisine koruma kararı verildiği, cinayetin işlendiği gün ise Tahsin Taner A.'nın Fatma A.'yı arayıp konuşmak istediği, olumsuz yanıt alınca da sinirlendiği kaydedildi.

İddianame Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilirken, Tahsin Taner A.'nın ’Kasten adam öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.