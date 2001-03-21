Karısını levyeyle dövüp, kerpetenle dişlerini söktü

KİLİS’te yaşayan Suriye uyruklu 28 yaşındaki 2 çocuk annesi Raşe Rıdvan, eşi 35 yaşındaki Haşish Rıdvan tarafından levyeyle dövüldü, kerpetenle dişleri söküldü. Vücudunda kırıklar olan talihsiz kadının Gaziantep’te tedavisi sürerken, kocasından şikayetçi olmadı. Dayakçı eş tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Kilis’e sığınan Haşish ve Raşe Rıdvan çifti, bir süre önce evlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmada öfkelenen ülkesinde inşaat mühendisi olan ancak Türkiye’de inşaatlarda usta olarak çalışan Haşish Rıdvan, ülkesinde öğretmen olan eşi Raşe’yi tartaklamaya başladı. Haşish Rıdvan, iddiaya göre 2 çocuk annesi eşini çocuklarının önünde dövdü. Haşish Rıdvan, eşinin başına levyeyle vurdu ve ardından kolunu kırdı. Öfkeli koca ardından kerpetenle eşinin dişlerini söktü.

Olayın ardından kanlar içinde kalan Suriyeli Raşe Rıdvan, çığlık seslerinin duyanların ihbarıyla çağrılan ambulansla Gaziantep’teki Anka Hastanesi’ne kaldırıldı. Kocası ise kayıplara karıştı. Hastanede tedaviye alınan Raşe Rıdvan’ın çene, bilek ve kolunda kırıklar, vücudunda ise doku zedelenmesi belirlendi. Raşe Rıdvan, Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Erdal Yayla tarafından yapılan ameliyatlarla iyileşti. Raşe Rıdvan’ın, kendisine işkence yapan eşi Haşish Rıdvan’dan şikayetçi olmadığı belirtildi. Bir süre sonra yakalanan dayakçı koca da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Erdal Yayla, Raşe Rıdvan’ın hastaneye geldiğinde gördüğü işkenceden dolayı şuurunun kapalı olduğunu söyledi. Erdal Yayla, ameliyatlarla kadının sağlığına kavuştuğunu kaydederek, şöyle dedi:

"Hastamız buraya geldiğinde çok ağır bir tablo vardı. Özellikle kafasına aldığı çok fazla darbe nedeniyle hastanın şuuru kapalıydı.ÿBunun yanında genel vücut taraması yapıldıktan sonra kolunda ve el bileğinde kırık, vücudunun çeşitli yerlerinde doku ezilmesi ve çeşitli kırık ve çatlak boyutunda kemik hasarları vardı. En dramatik olanı da özellikle dişlerinin ve çene kemiğinin kırığı ile birlikte olan diş kaybıydı. Sonra hastamızın hikayesini öğrendiğimizde bunun maalesef kendi eşi tarafından yapıldığını, dişlerinin bir cisim yardımıyla söküldüğü acı bir tabloyla karşılaştık. Bize düşen hastayı tekrar sağlığına kavuşturmaktı. Bu şekilde anestezi ekibimizle beraber yoğun bakımda tedavi süreci başladı. İlerleyen günlerde beyin ödemi açıldı. Hastanın şuuru da daha berraklaşmaya başladı. Daha sonra el bölümünden ortopedi bölümü tarafından ameliyat edildi. Daha sonra genel durumunda toparlanmalar oldu. En son noktada diş bölgesi, çene kemikleri plastik cerrahi uzmanı tarafından ameliyat edildi. Şu an ameliyat sonrası erken dönemde genel durumu daha iyi. Bu şekilde takibi sonucunda bir süre sonra taburcu edilebilir hale gelecek. Çok kötü bir durum. Kadına karşı şiddetin çok kötü bir boyutuydu, ama biz kendi adımıza sağlık çalışanları olarak hastayı tekrar sağlığına kavuşturmuş olmaktan mutluluk duymaktayız."

GİDERLERİNİ HASTANE KARŞILADI

Hastanenin Genel Müdür Yardımcısı İsmail Ayter ise, Suriyeli kadının tüm sağlık giderlerini karşıladıklarını ifade ederek, "Anka Hastanesi olarak kadına karşı şiddete karşı olduğumuzu belirtmek istiyorum. O yüzden bizim için hastamızın sağlığına kavuşturulması için tüm adımları atmak çok daha büyük önem arz ediyor. Hastane olarak tüm hastalarımıza sağlıklı hizmetleri sunmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

Hastanedeki tedavisi devam eden kadının nerede kalacağı, taburcu edildikten sonra netleşeceği belirtildi.