Karısını vahşice öldürüp teslim oldu

19.3.2017 - 08:54

KAHRAMANMARAŞ’ta 39 yaşındaki Hacı Hasan Yedikardeş, tartıştığı imam nikahlı eşi 34 yaşındaki Yasemin Pak’ı bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün gece Osmangazi Mahallesi’nde Kemal Önyurt Caddesi’nde meydana geldi. Hacı Hasan Yedikardeş ile 8 yıllık imam nikahlı eşi Yasemin Pak arasında evde, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yedikardeş, Yasemin Pak’ı çeşitli yerlerinden bıçakladı. Pak kanlar içinde yere yığılırken, Yedikardeş ise polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyleyip teslim oldu. Eve giden polis ve sağlık ekipleri, Yasemin Pak’ın öldüğünü saptadı.

Yasemin Pak’ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga konuldu.

Yedikardeş ve Pak’ın daha önceki evliliklerinden olan çocuklarının boşandıkları eşlerinin yanında olduğu belirtildi. Çiftin, bu birliktelikten olan 3 çocuk ise korumaya alındı.

 

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret