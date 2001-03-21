Karısını vahşice öldürüp teslim oldu

KAHRAMANMARAŞ’ta 39 yaşındaki Hacı Hasan Yedikardeş, tartıştığı imam nikahlı eşi 34 yaşındaki Yasemin Pak’ı bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün gece Osmangazi Mahallesi’nde Kemal Önyurt Caddesi’nde meydana geldi. Hacı Hasan Yedikardeş ile 8 yıllık imam nikahlı eşi Yasemin Pak arasında evde, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yedikardeş, Yasemin Pak’ı çeşitli yerlerinden bıçakladı. Pak kanlar içinde yere yığılırken, Yedikardeş ise polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyleyip teslim oldu. Eve giden polis ve sağlık ekipleri, Yasemin Pak’ın öldüğünü saptadı.

Yasemin Pak’ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga konuldu.

Yedikardeş ve Pak’ın daha önceki evliliklerinden olan çocuklarının boşandıkları eşlerinin yanında olduğu belirtildi. Çiftin, bu birliktelikten olan 3 çocuk ise korumaya alındı.