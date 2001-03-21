Karısının 5 yıllık sevgilisini öldürttü! DNA testi şoke etti

Bursa’da, evli 4 çocuk annesi 32 yaşındaki Neşe A.’nın, öldürdüğü komşusu 30 yaşındaki Ümit Şahin ile 5 yıldır sevgili olduklarının ve kadının Y. adındaki çocuğunun Ümit Şahin’den olduğunun DNA testiyle ortaya çıkmasından sonra cinayet ile ilgili iddianame hazırlandı. Savcılık, Neşe A. hakkında ’adam öldürmek’ suçundan, eşi Mehmet A. hakkında da ’Cinayete azmettirmek’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açtı.

Merkez Osmangazi İlçesi’nde geçen Eylül ayında Neşe A., komşusu Ümit Şahin’i kendi evlerinin önünde tabanca ile ateş ederek öldürdü. Cinayet sonrası polise haber veren Neşe A., çocuklarını sarılıp vedalaştıktan sonra teslim oldu. İlk ifadesinde Ümit Şahin’i ’namus meselesi’ yüzünden öldürdüğünü söyleyen genç kadın tutuklandı. Neşe A., soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Murat Bağlamaç’a verdiği ifadede ise, komşusu Ümit Şahin’i 13 yıldır tanıdığını, son 5 yıldır ise Ümit Şahin’in zorlaması ile cinsel ilişkiye girdiklerini anlattı. Neşe A., "4 yaşındaki oğlum Y.’nin babası da Ümit olabilir" dedi.

Yapılan DNA testinde Neşe ve Mehmet A. çiftinin çocukları Y.’nin babasının, öldürülen Ümit Şahin olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Mehmet A., babasının adığı verdiği çocuğu, Neşe A.’nın Bursa’nın Orhangazi İlçesi’nde yaşayan annesine teslim etti.

KOCAYA ’AZMETTİRME’ DAVASI

Ümit Şahin cinayeti ile ilgili savcılık soruşturması tamamlandı. Neşe A. hakkında ’adam öldürmek’ suçundan dava açılmasını talep eden Cumhuriyet Savcısı, kadının eşi Mehmet A.’nın da ilişkiyi öğrendiğini ve bu nedenle Ümit Şahin ile kavga ettiğini, olayın polise intikal ettiğini belirtti. Savcı iddianamesinde, Mehmet A.’nın arkadaşlarına "onu öldüreceğim", "silahı nereden bulurum" dediği bilgisine yer verdi. Olay gecesi Mehmet A.’nın, saat 21.30 gibi kapıyı kilitleyip Neşe A.’yı evde bıraktığına ve cinayetin ise 15 dakika sonra işlendiğine dikkat çeken savcı, bu nedenle Mehmet A.’ın da ’cinayete azmettirmek’ suçundan yargılanmasını istedi.

İddianame Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilirken, tutuklu sanık Neşe A. ile tutuksuz sanık Mehmet A.’nın yargılanmasına nisan ayında başlanacak.