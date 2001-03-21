Kartı geri vermeyen ATM'den kopyalama düzeneği çıktı

Kartı geri vermeyen ATM'den kopyalama düzeneği çıktı
10.6.2017 - 00:49

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir ATM'de kart kopyalama düzeneği bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Sabri Yalın Parkı’nda bulunan banka ATM'sine gelen iki vatandaş, sırayla kartlarını bankamatiğe sokup işlemlerini yaptı ardından kartlarını geri alamadılar. Kart yuvasından şüphelenen vatandaşlar ATM'lerin yanında bulunan özel güvenlikleri çağırıp polis ekiplerinehaber verdiler. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede ATM kart yuvasına, kredi kartı bilgilerini ve şifrelerini kopyalayan bir düzenek yerleştirildiği tespit edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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