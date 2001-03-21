Kastamonu'da muhtarların kavgası kanlı bitti

3.6.2017 - 00:52

Eski ve yeni muhtarın bulunduğu iki grup arasında çıkan kavgada eski muhtar ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Taşköprü'nün Celep köyünde eski muhtar İsmail Öz ile yeni muhtar Hasan Dülger'in aralarında bulunduğu iki grup, husumet nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine ateş etti. İsmail Öz ve oğlu Cemal Öz yaşamını yitirdi, Hasan Dülger'in de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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