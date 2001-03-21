Kastamonu’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

1.4.2017 - 01:12

Kastamonu’da bir apartman girişinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda aralarında daha önceden husumet bulunan Aydemir N., apartman girişinde karşılaştığı Fehmi Kocaoğlu ile eşi Fikriye Kocaoğlu ile alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aydemir N., yanında bulundurduğu silahla Fikriye Kocaoğlu ile eşi Fehmi Kocaoğlu’nun üzerine doğru ateş etti. Silahlı saldırıda ağır yaralanan Fikriye Kocaoğlu ile eşi Fehmi Kocaoğlu, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Fikriye Kocaoğlu kurtarılamadı. Yaşanan olayın ardından emniyet güçleri Aydemir N.’yi gözaltına aldı.

Öte yandan, 3 Şubat’ta apartman yöneticileri Aydemir N. ile Mehmet Kocaoğlu arasında apartman alacağı yüzünden tartışma çıkmış, çıkan tartışmada Mehmet Kocaoğlu, silahla Aydemir N.’yi bacaklarından vurarak yaralamıştı.

Vedat Yunus İkizoğlu

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret