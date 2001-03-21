Kastamonu’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu’da bir apartman girişinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda aralarında daha önceden husumet bulunan Aydemir N., apartman girişinde karşılaştığı Fehmi Kocaoğlu ile eşi Fikriye Kocaoğlu ile alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aydemir N., yanında bulundurduğu silahla Fikriye Kocaoğlu ile eşi Fehmi Kocaoğlu’nun üzerine doğru ateş etti. Silahlı saldırıda ağır yaralanan Fikriye Kocaoğlu ile eşi Fehmi Kocaoğlu, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Fikriye Kocaoğlu kurtarılamadı. Yaşanan olayın ardından emniyet güçleri Aydemir N.’yi gözaltına aldı.

Öte yandan, 3 Şubat’ta apartman yöneticileri Aydemir N. ile Mehmet Kocaoğlu arasında apartman alacağı yüzünden tartışma çıkmış, çıkan tartışmada Mehmet Kocaoğlu, silahla Aydemir N.’yi bacaklarından vurarak yaralamıştı.

Vedat Yunus İkizoğlu