Katilden kan donduran sözler

Avcılar'da kahveden çıkan bir kişi sokak ortasında pompalı tüfekle ensesinden vurularak öldürüldü. İki kişi cinayeti işleyen kişiye yardım ettikleri gerekçesiyle tutuklandı... Soruşturmanın devamında tetiği çeken kişi de birarkadaşının evinde yakalandı. Ve adliyeye giderken bir kaç isim sayarak 'onları da öldüreceğim' dedi...

İDDİA: UYUŞTURUCU SATIŞI KAVGASI



Olay Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Beyoğlu Caddesi Çetin Sokak üzerinde 13 Mart 2017 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık 3 ay önce uyuşturucu satışından kaynaklanan anlaşmazlık Dursun Güntemur(20) ve Barış Dayan(24) arasında kavgaya dönüştü. Güntemur Dayan'ı bıçaklayarak yaraladı.



KURBANINI ADIM ADIM TAKİP ETTİ



Barış Dayan 13 Mart günü Dursun Güntemur'u takip etmeye başladı. Güntemur'un Avcılar'da bir kahvehaneye girdiğini gören Dayan yaklaşık 1 saat kahvehanenin önünde bekledi, Güntemur kahvehaneden çıktığı sırada da arkasından yaklaşarak pompalı tüfekle ensesine 3 el ateş etti. Güntemur olay yerinde öldü, katil uzaklaşarak izini kaybettirdi.



Polis ekipleri saldırgana yardım ettikleri ve olay yerindeki delilleri kararttıkları gerekçesiyle Dayan'ın 2 arkadaşını gözaltına aldı.

Mahkeme Engin Solmaz ve Ömer İnce' yi tutukladı.



SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI



Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tetiği çektikten sonra kayıplara karışan Barış Dayan'ın izini sürmeye devam etti. Teknik ve fiziki takip sonucunda Dayan'ın bir arkadaşının evinde saklandığını belirlendi. Eve düzenlenen operasyonda hem Dayan, hem de onu saklayan arkadaşı Oğuzhan Kardeş gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan 2 kişi adliyeye sevkedildi.



"ÖLDÜRDÜM.. ONLARI DA ÖLDÜRECEĞİM"



Barış Dayan adliyeye götürüldüğü sırada, cinayeti bıçaklandığı için işlediğini söyledi, başka kişileri de öldüreceğini de ileri sürdü ve bu isimleri saydı..

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN CİNAYET ANI



Cinayet anı bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde saldıganın elindeki tüfeği ateşleme anı görülüyor.