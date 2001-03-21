Katilin cinayet nedeni şok etti

İstanbul Eyüp merkezde 7 ay önce kalabalık caddede 5 bin lira işgaliye parası yüzünden Özgür Tokgöz'ü(37) öldüren seyyar satıcı Erhan Demirkol (29) haksız tahrikin etkisi altında cinayeti işlediği gerekçesiyle müebbet yerine 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık son savunmasında "O gün maktul bana (seni de aileni de ortadan kaldıracağım) gibi sözler söyleyip ayrıca vurunca çevredeki insanlar tuhaf tuhaf bana baktı. O anki sinir ile böyle bir şey yaptım. Keşke böyle olmasaydı" dedi. Kameraların saniye saniye kaydettiği olayda arkadan yaklaşan sanığın, maktulün dönmesine fırsat vermeden herkesin gözü önünde peş peşe 4 el otomatik tüfekle ateş ettiği ve ardından ellerini havaya kaldırarak teslim olduğu görüntüler ortaya çıkmıştı.

KAMERALAR KAYDETTİ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada tutuklu sanık Erhan Demirkol ile hayatını kaybeden Özgür Tokgöz'ün müşteki eşi Pakize Tuğba Tokgöz katıldı. Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Erhan Demirkol'un dedesine ait seyyar satıcı tezgahında zaman zaman çalıştığını, maktul Özgür Tokgöz'ün de aynı bölgede seyyar satıcılık yaptığını anlattı. Mütalaaya göre sanık ve maktul aynı semtte aynı yerde seyyar satıcılık yaptıkları için tanışıyorlardı. Sonradan sanıkla maktul arasında seyyar tezgah kiralanması meselesi yüzünden husumet çıktı. Eyüp çarşıda 4 Ekim 2016 günü Özgür Tokgöz kalabalık bir ortamda yolda yürüyordu. Erhan Demirkol da Tokgöz'ü önceden öldürmeyi düşünmüş ve bu amaçla plan yaparak otomatik pompalı av tüfeği satın almıştı. Erhan Demirkol yüzlerce kişinin olduğu çarşı ortasında yürüyen Özgür Tokgöz'ün önüne çıktı. Yarım metrelik mesafeden tüfeği ateşleyen Erhan Demirkol, yere düşen Özgür Tokgöz'ün üstüne 3 el daha peş peşe ateş etti. Özgür Tokgöz'ün öldüğünden emin olan Erhan Demirkol daha sonra elindeki pompalıyı yere bıraktı. Kameraların saniye saniye kaydettiği ve herkesin panik halde kaçıştığı cinayette ellerini havaya kaldıran Erhan Demirkol polislere teslim oldu. Cumhuriyet Savcısı, sanık Erhan Demirkol'un aralarında seyyar tezgah kiralama meselesi ve sanığın maktule ödeyeceği kira bedeli miktarı yüzünden meydana gelen husumet nedeniyle tasarlayarak Özgür Tokgöz'ü öldürmek suçundan cezalandırılmasını istedi.

TAHRİK ALTINDA CİNAYETE 18 YIL

Savcının mütalaasına karşı son savunmasını yapan Erhan Demirkol, "O gün maktul bana (seni de aileni de ortadan kaldıracağım) gibi sözler söyleyip ayrıca bana vurunca çevredeki insanlar tuhaf tuhaf bana baktı. O anki sinir ile böyle bir şey yaptım. Keşke böyle olmasaydı. Pişmanım" dedi. Kararını açıklayan mahkeme, sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanık Erhan Demirkol'un eylemini haksız hareketin etkisi altında işlediğini, tahriki oluşturan hareketlerin derecesi dikkate alınarak müebbet yerine sanığı 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.