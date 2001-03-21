Kato’da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi İncebel Dağları-Kato bölgesinde devam eden operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarınca 8 mağarada gizlenmiş çok sayıda silah ve mühimmat ile yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Beytüşşebap ilçesi İncebel Dağları-Kato bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı emir-komutasında 19 Nisan’dan bu yana devam eden operasyon kapsamında 8 yeni mağaranın tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “Mağaralarda PKK/KCK terör örgütü tarafından gizlenmiş, 16 adet G-3 piyade tüfeği, 11 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 9 adet RPG-7 roketatar silahı, 4 adet Bixi makineli tüfek, 1 adet Doçka, 1 adet T-40 bombatar, 1 adet 82 milimetrelik havan, 20 bin adet Bixi mühimmatı, 20 adet SPG-9 geri tepmesiz top mühimmatı ve sevk motorları, 467 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 292 adet muhtelif mühimmat, 9 adet tüp ile yüklü miktarda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

Açıklamada, bölgede 19 Nisan’dan bu yana toplam 719 adet muhtelif tipte silah, 363 bin 148 adet muhtelif mühimmat, 5 ton amonyum nitrat patlayıcı madde ve 76 tondan fazla yiyecek ile muhtelif yaşam malzemelerinin ele geçirildiğine de dikkat çekilerek, operasyonun kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

Serdar Gükçe