Kayalıklara Düşen Tatilci 8 saatte kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yürüyüşe çıkan tatilci 8 metreden kayalıklara düştü. Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından güçlükle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; arkadaşlarıyla Fethiye’ye tatile gelen Boğaziçi Üniversitesi'nden 12 kişilik grup Kabak Koyu'ndan Cennet Koyu'na kamp kurmak için yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında ayağı kayan Nimet Alımlı (21) yaklaşık 8 metrelik kayalıklardan düştü.

Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yardım istemesi üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) sevk edildi. Olay yerine ulaşan umke ekibi yaralı Alımlı'yı sedyeye aldı. Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle Alımlı, ekipler tarafından yaklaşık bir kilometre taşınarak deniz kenarına ulaştırıldı.

Denizde bekleyen bot, kıyıya yaklaşamadığı için UMKE ekipleri sedyeyi denize indirdi. Sedyeyle yaklaşık 10 metre yüzen umke ekipleri Alımlı'yı bota aldı.

Yaklaşık yarım saatlik yolculuğun ardından Ölüdeniz Belcekız Plajı'na getirilen Alımlı, burada bekletilen ambulansa alındı. Ambulans ile Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesinde tedavi altına alınan Alımlı, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan, sol bacağı kalça kısmında çıktığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Operasyonun ardından UMKE görevlisi Hüseyin Pınar, yaralıya ilk ekibin kara yoluyla, ikinci ekibin ise deniz yoluyla ulaştığını arazi şartlarının ağır olması nedeniyle sedyeye alıkları yaralıyı, bazı noktalarda iple istasyon kurarak taşıdıklarını söyleyen Pınar, "Olay yerine kara yoluyla ulaşım olmadığı için deniz yaralıyı botla karaya çıkarmamız gerekiyordu. Bot da kıyıya yanaşamayınca yaralıyı denize indirdik ve yaklaşık 20 metre yüzerek bota ulaştık. Operasyon ihbarı aldığımız andan itibaren 8 saat sürdü." dedi.

Murat Yalçın