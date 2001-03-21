Kayıpköy korucusu ölü bulundu

28.3.2017 - 00:59

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan güvenlik korucusu Nejdet Erener ölü olarak bulundu.

Hakkari Valiliği tarafından yazılı açıklamada, 22 Mart 2017 tarihinde saat 01.00 sıralarında hakkında kayıp müracaatı yapılan güvenlik korucusu Nejdet Erener’in örgüt tarafından kaçırıldığının söylendiği ve yapılan istihbari çalışmalarda şahsın Irak alanına götürülmüş olabileceği yönünde bilgiler alındığı belirtildi. Açıklamada, “Ancak bahse konu şahsın 27 Mart 2017 tarihinde saat 15.30 civarında ilçemiz Güngör Mahallesi 909 Sokak içerisinde bulunan metruk bina önünde karın üstünde yüzükoyun yatar vaziyette cesedine ulaşılmış olup, olay yeri inceleme işlemleri devam etmektedir. Konuyla ilgili tahkikat devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

Erener'in cenazesi, otopsi işlemleri için Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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