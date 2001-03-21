Kayseri’deki kutlamalarda kan aktı

Beşiktaş’ın şampiyonluğu Kayseri’de de büyük coşku ile kutlandı. Kutlamalar sırasında çıkan tartışmada bir taraftar bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Gaziantepspor’u 4-0 yenerek şampiyonluğunu garantileyen Beşiktaş’ın taraftarları maç bitiminde büyük coşku yaşadı. Maçın bitiş düdüğü sonrasında kutlamalar için dışarı çıkan Beşiktaş taraftarları ile bir grup arasında kavga çıktı. Kavgada Y.E. isimli bir genç bacağından bıçaklanarak yaralandı. Yaralı genç olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yüzlerce Beşiktaş taraftarı şampiyonluğu Sivas Caddesi’nden Cumhuriyet Meydanı’na gelerek kutladı. Kutlamalar sırasında polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.

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