Kaza ihbarına giden polis aracını yakmak istediler ama...

Adana'da, trafik polislerinin bulunduğu aracı seyir halindeyken, yola döktükleri benzini ateşe vererek yakmaya çalıştığı iddia edilen iki şüpheli yakalandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adana'da, kaza ihbarına giden trafik polislerinin bulunduğu aracı seyir halindeyken lastikle kapattıkları yola döktükleri benzini ateşe vererek yakmaya çalıştığı iddiasıyla yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye, Bölge Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı bir ekip, merkez Yüreğir ilçesi D-400 Karayolu Yakapınar Mahallesi civarında trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Kazanın bulunduğu yere yaklaşan ekip aracı, lastik ve tabelayla kapatılan yola dökülen benzinin ateşe vermesi sonucu bir anda alevlerin arasında kaldı. Bu sırada hızla hareket eden ekip, araçla alevlerin arasından geçerek saldırıdan kurtuldu.

Olayın ardından çalışma başlatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaza ihbarında bulunan kişilerin ifadelerine başvurdu. Ekipler, şüphelilerin saldırıyla bağlantılarının bulunmadığını belirledi.

Çalışma sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit eden güvenlik güçleri, bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler Remzi A. ile Ahmet E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Remzi A. tutuklandı, Ahmet E. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı

Olay anı güvenlik kamerasında

Polis ekiplerine saldırı anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülere, seyir halindeki polis aracının bir anda alevlerin arasında kalması, hızını kesmeyen aracın alevlerin arasından geçerek yanmaktan kurtulması yansıdı.