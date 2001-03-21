Kaza ihbarına giden polis aracını yakmak istediler ama...

31.3.2017 - 00:03

Adana'da, trafik polislerinin bulunduğu aracı seyir halindeyken, yola döktükleri  benzini ateşe vererek yakmaya çalıştığı iddia edilen iki şüpheli yakalandı. Ölen  ya da yaralananın olmadığı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adana'da, kaza ihbarına giden trafik polislerinin  bulunduğu aracı seyir halindeyken lastikle kapattıkları yola döktükleri benzini  ateşe vererek yakmaya çalıştığı iddiasıyla yakalanan iki şüpheliden biri  tutuklandı.

Alınan bilgiye, Bölge Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı bir ekip, merkez  Yüreğir ilçesi D-400 Karayolu   Yakapınar Mahallesi civarında trafik kazası  ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Kazanın bulunduğu yere yaklaşan ekip aracı, lastik ve tabelayla  kapatılan yola dökülen benzinin ateşe vermesi sonucu bir anda alevlerin arasında  kaldı. Bu sırada hızla hareket eden ekip, araçla alevlerin arasından geçerek  saldırıdan kurtuldu.

Olayın ardından çalışma başlatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü  ekipleri, kaza ihbarında bulunan kişilerin ifadelerine başvurdu. Ekipler,  şüphelilerin saldırıyla bağlantılarının bulunmadığını belirledi.

Çalışma sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit eden güvenlik güçleri,  bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler Remzi A. ile Ahmet E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan  Remzi A. tutuklandı, Ahmet E. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı

Olay anı güvenlik kamerasında

Polis ekiplerine saldırı anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülere, seyir halindeki polis aracının bir anda alevlerin  arasında kalması, hızını kesmeyen aracın alevlerin arasından geçerek yanmaktan  kurtulması yansıdı.

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