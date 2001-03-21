Kazada yaralanan kadın futbolcu hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Liginde mücadele den Ağrı Birlik Spor kafilesi Malatya deplasmanına giderken Patnos ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan Dicle Aslan, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Malatya deplasmanına gitmek üzere Ağrı’dan çıkan kadın futbol takımını taşıyan 04 M 0434 plakalı Kamil Bayram idaresindeki minibüs, Patnos ilçesi Yeni Cezaevi mevkinde yoldan çıkarak takla atmış, kazada 1 şoför, 3 teknik heyet sorumlusu ve 14 kadın futbolcu yaralanmıştı. Yaralılar, Patnos Devlet Hastanesine kaldırılırken, ağır yaralı olan Dicle Aslan ise Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Hastanede yoğun bakıma alınan Dicle Aslan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aslan’ın ailesinin cenazeyi Van’dan Ağrı’ya getirerek defnedeceği öğrenildi.

Ahmet Genç