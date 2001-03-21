Kazada yaralanan kişi kesilecek cezayı sordu

Kazada yaralanan kişi kesilecek cezayı sordu
10.6.2017 - 15:17

Kazada yaralanan genç, ambulansa binerken trafik polisine "Bize ceza yazacak mısınız?" diye sorduDüzce'de meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansa götürülürken refakat eden trafik ekibine yiyecekleri cezayı sordu.

Düzce'de kazada yaralanan kişi kesilecek cezayı sordu

kaza, Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, plakası olmayan motosikleti kullanan S.T. kırmızı ışıkta geçerek, Metek Toki konutları istikametine dönmekte olan R.A. idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin üzerinde bulunan sürücü S.T. ile birlikte arkasında yolcu olarak bulunan S.Ş. asfalt zemine düştü.

Düzce'de kazada yaralanan kişi kesilecek cezayı sordu

"SİZE CEZA YOK"

Yaralanan gençlere ilk müdahaleyi 112 acil servis ekipleri yaptı. Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan genç, ambulansa binerken trafik polisine "Bize ceza yazacak mısınız?" diye soru sordu. Polis ekipleri ise gençleri sakinleştirmek için "Size ceza yok. Siz iyi olun yeter" cevabını verdi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

 

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