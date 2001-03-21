Kazazedeye yardım eden vatandaşın cep telefonu çalındı

Kazazedeye yardım etmek isteyen vatandaşın cep telefonu çalındı

Ankara'nın Politlı İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası yerde yatan kazazedeye yardım etmek isteyen bir vatandaşın cep telefonu çalıntı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Polatlı İlçesi Yenimahalle Dörtyol Kavşağı Eskişehir-Ankara E 90 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. Turgut (41) idaresindeki 50 AB 855 plakalı otomobil, Ankara istikametinde gitmekteyken, Hacı Günbeyi (58) adlı bir yayaya çaptı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak otomobilin üstüne çıkan Günbeyi 40 metre sonra duran otomobil ile yolun dışına düştü.Olay yerine çağrılan Ambulansla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hacı Günbeyi hayatını kaybederken araç sürücüsü gözaltına alındı.

Yardım temek isteyen vatandaşın cep telefonu çalındı

Hayatını kaybeden Günbeyi'ne yardım ederken, çalan telefonunu orada bulunan birisine 'aç' diye verdiğini ancak telefonunun çalındığı söyleyen bir vatandaş ise isyan etti.

O anların görgü tanıklarından olan kazanın bulunduğu yerde esnaflık yapan M. Ak, "Bir ses duyduk ardından dışarıya çıktık. Arabanın üstünde ki adam hemen dükkanımın karşısında ki yolun diğer kaldırımına düştü. Vuran adama bu nasıl hız diye arkadaşlarımız tepki gösteriyordu. Oda cenazeye gittiğini söylüyordu. Biz o esnada adam ile ilgileniyorduk. Adamın kafası zaten dağılmıştı. Bilinci yerinde değildi. Bunun yanında bir arkadaşımızın da telefonu çalındı."

Bir başka görgü tanığı Hasan Öztürk, "Kahve de oturuyordu. Bir bardak çay içti. Sonra kalktı kaldırımda bekliyordu. İki adım attı hızla gelen araç üstüne alarak 35-40 metre sonra gittikten sonra durabildi. Koştuk ama yapacak hiç bir şey yoktu. Şanlıurfalı bir kardeşimiz idi yazık oldu" dedi.

Olay yerine çağrılan Ambulansla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hacı Günbeyi hayatını kaybederken araç sürücüsü gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hamza Kabasakal