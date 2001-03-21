Kepçeyle ceset aradılar

31.5.2017 - 14:35

Adana’da cezaevinde kalan 2 mahkum, Niğde’de daha önceden birini öldürüp gömdüklerini söylemeleri üzerine, boş bir arazide ceset araması yapıldı.

Adana'da, Ceyhan Kapalı Cezaevinde 'Gasp, Yaralama ve Yağma' suçlarından yatan ve 15 yıl ceza alan İbrahim A.(23) ile Metin D.(19) isimli 2 mahkum, Savcılığa, ‘Niğde’de cinayet işledik sonra toprağa gömdük’ diye ifade verdi. Mahkumlar verdikleri ifadenin ardından Adana’dan Niğde’ye getirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla 2 mahkumun tarif ettiği Aşağı Kayabaşı Mahallesi Vali Çeşmesi arkasında bulunan boş arazide Niğde Belediyesi kepçesi ile ceset arandı. Olay yerine getirilen 2 mahkum ekiplerle birlikte arama çalışmasını izledi.

Yaklaşık 2 saat süren kazı çalışmalarının ardından herhangi bir cesede rastlanmadı. Arama çalışmalarına son verilmesi üzerine iki mahkum tekrar Ceyhan Kapalı Cezaevine götürüldü.

Yasin Esen

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