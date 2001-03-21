Kerbela'da intihar saldırısı 20 ölü

Kerbela'da intihar saldırısı 20 ölü
9.6.2017 - 14:33

Irak'ın Kerbela kentinde bir markette intihar saldırısı meydana geldi. Olayda en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Irak’ta Şiilerin kutsal kenti Kerbela’da düzenlenen intihar saldırısında en az 20 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Güvenlik kaynaklarının yaptığı açıklamaya göre bir markete düzenlenen saldırıda en az 25 kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü, bir intihar bombacısının Musayyib'deki bir markette kendisini patlattığını kaydetti.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bildirildi.

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