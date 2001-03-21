Kesime hazır 16 adet at ele geçirildi

29.5.2017 - 09:49

Adana’da kaçak at kesimi yapıldığı tespit edilen bir eve düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalanırken, 16 tane kesime hazır at ele geçirildi.

Olay, Yüreğir İlçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 3 katlı bir evin depo olarak kullanılan bölümünde, kaçak at kesildiği yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine depoya baskın düzenleyen ekipler, atlara ait olduğu belirlenen sakatat parçaları ve kan izleri olduğunu tespit etti.

‘Kesime hazır 16 tane at ele geçirildi’

Çalışmalarda, evin depo olarak kullanılan kısmında 3’ü yavru, 16 at ele geçirilirken, operasyon kapsamında Y.B gözaltına alındı. Ele geçirilen atlar, Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Y.B ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, hakkında ‘halk sağlığını tehlikeye sokmak’ ve ‘kaçak kesim yapmak’ suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi

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