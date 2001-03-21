Kirasını ödeyemedi, çatıya çıktı

Kirasını ödeyemedi, çatıya çıktı
12.6.2017 - 21:17

Kayseri'de evinin kirasını ödeyemediği için bunalıma girdiği iddia edilen 1 kişi, 14 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı.

Edinilen bilgiye göre, bir süredir evinin kirasını ödeyemeyen Onur E. (19), buna girdi. Hacı Saki mahallesinde yapımı devam eden 14 katlı binanın çatısına çıkan Onur E.'yi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, Onur E.'yi ikna etti ve çatıdan indirdi. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Onur E., ev kiralarını ödeyemediklerini ve yardım istediğini söyledi. Onur E., polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

Öte yandan, çevrede toplanan meraklı vatandaşlar da cep telefonları ile intihar girişimini kaydetmeye başladı. Bazı vatandaşlar da, 'Atla' diyerek bağırdı.

Ali Göç

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