Kırmızı fularlı teröristin HDP'li annesi konuştu

Onun yolundan ben gideceğim... Böyle teröristin böyle anneleri olduğu müddetçe bu ülkenin teröristleri hiç bitmez..

Gezi provokasyonunda “kırmızı fularlı kız” olarak tanınan teröristin annesi, "Onun direnişini kesinlikle ben devam ettireceğim." dedi.

Gezi olaylarının ardından kaçtığı Suriye'de, PKK için çatışırken Rakka'da ölen terörist Ayşe Deniz Karacagil'in annesi Nuray Erçağan, kızının ardından yas tutmak yerine mücadelesini devam ettireceğini belirtti.