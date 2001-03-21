Kırmızı yularlı kızı Türk askeri öldürdü

Kırmızı yularlı kızı Türk askeri öldürdü
10.6.2017 - 12:43

Rusya'nın Suriye’deki birliklerinin komutanından çarpıcı bir açıklama geldi. Rus komutan, terör örgütü PKK/YPG'nin, DEAŞ'la Rakka'dan çekilmeleri için anlaştığını söyledi. Kamuoyunu yanıltmak için de şiddetli çatışma haberleri yapıldığı belirtti.

"Terör örgütü PKK/YPG, Rakka'dan çatışmadan çıkmaları için DEAŞ'la anlaştı."

Bu sözler, Rusya'nın Suriye'deki birliklerinin komutanı orgeneral Sergey Surovikin'e ait.

Moskova'da düzenlenen toplantıda konuşan Surovikin, ABD'nin YPG ile yürüttüğü Rakka operasyonuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Rus komutan, "ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon ve beraber hareket ettiği PKK/YPG, Suriye'de binlerce sivilin ölümünden sorumlu DEAŞ'lıları imha etmek yerine, örgüt liderleriyle çatışmadan Rakka'dan çekilmeleri için anlaşma yapıyor." dedi.

Rus komutan, dünya kamuoyunun yanıltılması için de şiddetli çatışmalar çıktığı yönünde haberler yapıldığını belirtti.

RAKKA'DA "KIRMIZI FULARLI KIZ" YALANI

Gezi olaylarında "Kırmızı fularlı kız" olarak simgeleştirilmeye çalışılan ve geçtiğimiz günlerde Rakka'da DEAŞ ile girdiği çatışmada öldürüldüğü iddia edilen terörist Ayşe Deniz Karacagil'in, güvenlik güçlerinin Kato'da gerçekleştirdiği operasyonlarda etkisiz hale getirildiği ortaya çıkmıştı. Örgütün Karacagil'i "Rakka'yı özgürleştirme savaşında" ölmüş gibi göstererek "hayali bir kahraman" yaratmayı planladığı ortaya çıkmıştı. Ancak Rus generale göre "Rakka'yı özgürleştirme savaşı" diye bir savaş da yok.

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