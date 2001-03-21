Kız çocuğunun çığlıkları tacizciyi yakalattı

24.3.2017 - 10:45

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki kız çocuğu okuldan çıkıp evine giderken yanına yaklaşan Suriye uyruklu Ahmet E. (21), kız çocuğunu önce sözle, daha sonra da elle taciz etti. Kız çocuğu korkup çığlık atınca çevredeki vatandaşlar olayı polise haber verdi.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Zanlı ise kaçmaya başladı. Kısa sürede olay yerine gelen zanlı, kovalamaca sonrası yakalandı. Ahmet E.'nin polise verdiği ilk ifadesinde yoldan geçerken kız çocuğuna elinin çarptığını, niyetinin kötü olmadığını söylediği öğrenildi. Kız çocuğu ise psikolog eşliğinde alınan ifadesinde zanlının arkasından gelerek önce sözle, daha sonra da elle kendisini taciz ettiğini iddia etti.

Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, "çocuğa cinsel istismar" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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