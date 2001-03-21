Kızılay'ı karıştıran bomba alarmı

Başkent'te bomba ihbarı nedeniyle polis alarma geçti. Kapatılan sokak ve boşaltılan binalarda yapılan arama sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kızılay Selanik Caddesi'nde bir internet kafede bomba olduğu ihbarının ardından harekete geçen polis ekipleri sokağı kapatarak, çevredeki binalar boşaltıldı. Polis ekiplerinin aldığı çevre güvenliğinin ardından ihbarın yapıldığı bölge didik didik arandı. Aramalarda bir bomba dedektör köpeği de kullanıldı. Ekipler ihbarın asılsız olduğunu teyit ettikten sonra güvenlik önlemleri kaldırıldı.

Gergin anların yaşandığı dakikalarda olay yerine girmek isteyen bir vatandaş polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Can güvenliklerini hiçe sayan vatandaşları polis ekipleri zorlukla bölgeden uzaklaştırdı.

Yağmur Yıldız - Ömer Çetin - İlker Turak - Mustafa Apaydın