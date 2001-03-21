Kocaeli’de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Kocaeli’de devam eden FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 14 kişiden 7'si gözaltına alındı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bir kısmı örgütün kriptolu haberleşme sistemi Bylock'u kullandıkları iddiasıyla, bir kısmı da şüpheli ifadelerinden tespitiyle belirlenen farklı meslek gruplarından 14 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Emniyete götürüldü.

Soruşturmada firari olan 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar ise sürüyor.

Mehmet Oğuzhan Altun