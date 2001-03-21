Kocaeli’de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Kocaeli’de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
9.6.2017 - 22:53

Kocaeli’de devam eden FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 14 kişiden 7'si gözaltına alındı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bir kısmı örgütün kriptolu haberleşme sistemi Bylock'u kullandıkları iddiasıyla, bir kısmı da şüpheli ifadelerinden tespitiyle belirlenen farklı meslek gruplarından 14 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Emniyete götürüldü.

Soruşturmada firari olan 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar ise sürüyor.

Mehmet Oğuzhan Altun

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret