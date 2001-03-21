Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 'üst geçit' tartışması

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kadının, evinin içi gözüktüğü iddiasıyla üst geçidin yıkılması için açtığı davayı kazanması üzerine, muhtarlık ve belediye kararın iptali için Danıştay'a başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Körfez Yeni Yalı Mahallesi'nde ikamet eden 80 yaşındaki S.T, D-100 karayolu üzerinde bulunan ve mahalleyi Barbaros Mahallesiyle birbirine bağlayan yaya üst geçidinden evinin içinin göründüğünü belirterek, yıkılması talebiyle dava açtı.

Mahkemece, yaya üst geçidinin yıkılmasına hükmedilmesi üzerine mahalle muhtarlığı ve Körfez Belediyesince kararın iptali içinDanıştay'a başvuruldu.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karayolları ekiplerince üst geçitte yapılması gerekenlerin tespit edildiğini ve kendilerinin de gerekli düzenlemeleri yaptıklarını söyledi.

Üst geçitte yıkımı gerektiren bir şeyin kalmadığına inandıklarını ve konuyla ilgili adli sürecin devam ettiğini anlatan Baran, şöyle konuştu:

"Mahkemece alınan kararın iptali için Danıştay'a itirazda bulunduk. Buradan olumlu bir şey bekliyoruz. O bölgede bir ölümlü kaza meydana geldi ve ondan sonra bu üst geçit yapıldı. Yakınında başka geçiş yapılacak alan yok. Mecburen bu geçidin burada kalması gerekiyor. Vatandaşlar memnun. Ancak 80 yaşındaki bir teyzemiz, 'köprüden geçenler benim evimi görüyor' dedi. Biz de gereken düzenlemeleri yaptık. İnşallah yıkılmayacak."

Yeni Yalı Mahalle Muhtarı Yusuf Yanar da, yıkım kararının ardından mahalle muhtarlığı ve Körfez Belediyesince itirazda bulunduklarını belirtti.

Yanar, "Şu anda Danıştay'ın kararı bekleniyor. Bizim talebimiz yıkılmaması. Burada aşağı yukarı 24 bin insanın Sabah akşam kullanmış olduğu üst geçidimiz var. Çocuklarımız okula gidiyor, işçilerimiz geçişlerini sağlıyor. Burada 80'e yakın trafik kazası meydana geldi. Çok öğrencimizi yitirdik, çok vatandaşımızı yitirdik. Bu nedenle buraya bir geçit yapıldı. Şimdi de bu üst geçidin yıkılması isteniyor. Belediye ekipleri, şikayetçi olan bayanın evi gözükmesin diye köprüde onarım çalışma yaptı. Yıkım için geçtiğimiz günlerde geldiler, biz müsaade etmedik. Şu anda Danıştay'ın kararı bekleniyor." ifadesini kullandı.