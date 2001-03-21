Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 'üst geçit' tartışması

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 'üst geçit' tartışması
8.6.2017 - 00:57

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kadının, evinin içi  gözüktüğü iddiasıyla üst geçidin yıkılması için açtığı davayı kazanması üzerine, muhtarlık ve belediye kararın iptali için Danıştay'a başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Körfez Yeni Yalı Mahallesi'nde ikamet eden  80  yaşındaki S.T, D-100 karayolu üzerinde bulunan ve mahalleyi Barbaros Mahallesiyle  birbirine bağlayan yaya üst geçidinden evinin içinin göründüğünü belirterek,  yıkılması talebiyle dava açtı.

Mahkemece, yaya üst geçidinin yıkılmasına hükmedilmesi üzerine mahalle  muhtarlığı ve Körfez Belediyesince kararın iptali içinDanıştay'a başvuruldu.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, gazetecilere yaptığı açıklamada,  Karayolları ekiplerince üst geçitte yapılması gerekenlerin tespit edildiğini ve  kendilerinin de gerekli düzenlemeleri yaptıklarını söyledi.

Üst geçitte yıkımı gerektiren bir şeyin kalmadığına inandıklarını ve  konuyla ilgili adli sürecin devam ettiğini anlatan Baran, şöyle konuştu:

"Mahkemece alınan kararın iptali için Danıştay'a itirazda bulunduk.  Buradan olumlu bir şey bekliyoruz. O bölgede bir ölümlü kaza meydana geldi ve  ondan sonra bu üst geçit yapıldı. Yakınında başka geçiş yapılacak alan yok.  Mecburen bu geçidin burada kalması gerekiyor. Vatandaşlar memnun. Ancak 80  yaşındaki bir teyzemiz, 'köprüden geçenler benim evimi görüyor' dedi. Biz de  gereken düzenlemeleri yaptık. İnşallah yıkılmayacak."

Yeni Yalı Mahalle Muhtarı Yusuf Yanar da, yıkım kararının ardından  mahalle muhtarlığı ve Körfez Belediyesince itirazda bulunduklarını belirtti.

Yanar, "Şu anda Danıştay'ın kararı bekleniyor. Bizim talebimiz  yıkılmaması. Burada aşağı yukarı 24 bin insanın Sabah akşam kullanmış olduğu üst  geçidimiz var. Çocuklarımız okula gidiyor, işçilerimiz geçişlerini sağlıyor.  Burada 80'e yakın trafik kazası meydana geldi. Çok öğrencimizi yitirdik, çok  vatandaşımızı yitirdik. Bu nedenle buraya bir geçit yapıldı. Şimdi de bu üst  geçidin yıkılması isteniyor. Belediye ekipleri, şikayetçi olan bayanın evi  gözükmesin diye köprüde onarım çalışma yaptı. Yıkım için geçtiğimiz günlerde  geldiler, biz müsaade etmedik. Şu anda Danıştay'ın kararı bekleniyor." ifadesini  kullandı.

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